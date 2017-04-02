أفاد مصدر ميدانى أن الجيش السورى بدأ اليوم الأحد ، عملية عسكرية واسعة على محورى حلفايا وطيبة الإمام بريف حماة غربى سوريا، وذلك لطرد المجموعات المسلحة من بعض القرى التى تسيطر عليها. حسبما أفادة شبكة سبوتنيك الروسية .

وأضاف المصدر ” أن “الجيش السورى بدأ عملية واسعة النطاق على محورى بلدتى حلفايا وطيبة الامام بريف حماة الشمالى”.

من جانبه، اصدر مصدر عسكرى لوكالة الأنباء السورية “سانا” إن وحدات الجيش قضت على العديد من إرهابيى تنظيم “جبهة النصرة”.

وأشار المصدر إلى أن القوات السورية دمرت مقر قيادة ودبابة شوفة للتنظيم، شمال بلدة “النعيمة” وقرية “الطيحة، والمزارع شرق بلدة “إبطع”، ومنطقة “درعا البلد”.

المصدر : مصر ناين