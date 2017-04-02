وصل وفد البنك الدولى للتنمية البشرية، برئاسة “كيت هانسن”، إلى الوحدة الصحية بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان، قبل قليل، فى مستهل جولته لأعداد من المشروعات الخدمية بالمحافظة.

وأكد إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن جولة وفد البنك الدولى للوحدة الصحية بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان، تأتى فى إطار المشروعات التى ساهم البنك الدولى فى تطويرها.

ومن المقرر أن تشمل زيارة وفد البنك الدولى مركزا شوفا لصندوق التنمية الاجتماعية، وتفقد الطريق البرى بمنطقة زرزارة غرب سهيل.

وكان وفد البنك الدولى، زار فور وصوله مطار أسوان الدولى، معبد فيله، فى جولة سياحية بمدينة أسوان.

المصدر : مصر ناين