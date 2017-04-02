استقبلت مدينة سانت كاترين خلال الـ 24 ساعة الماضية 247 سائحا من مختلف الجنسيات منهم 139 أجنبيا و108 مصريين.

واصدر الباشمهندس السيد عبد الصادق رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين، فى بيان له اليوم ، إن السائحين قاموا بزيارة لدير سانت كاترين الذي يحتوي على الكنيسة الكبرى وكنيسة العليقة المقدسة وكنيسة الجماجم والمسجد الفاطمي ومتحف الدير.

كما زار السياح جبل موسي وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح ومنطقة وادي حبران التي تضم نقوشا سيناوية قديمة وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية، بالإضافة إلى قضاء وقت ممتع في المخيمات البدوية.

المصدر : مصر ناين