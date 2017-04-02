أدلى المتهم بقتل زميله بالرحاب باعترافات تفصيلية أمام نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة.

اصدر المتهم أمام محمد سمير وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة بسكرتارية عادل حمدون، إن ابنه كان يعانى من مرض فى عينه وطلب الطبيب بعد الكشف عليه بضرورة إجراء عمليه له حفاظا على نظره، حيث أخبرته زوجته بأن المستشفى رفض إجراء العملية لابنه قبل الحصول منها على 1500 جنيه ثمن إجراء العملية.

وأضاف المتهم، أنه طلب من زملائه إقراضه المبلغ ولكنهم رفضوا، فعلم أن زميلا له معه أموال فقرر سرقته لإرسال الأموال لزوجته لإجراء العملية لابنه واستدرجه فى الصحراء واستولى منه على الأموال عقب قتله.

تفاصيل تلك الجريمة، بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم واجبة التجمع الأول، بلاغا من “دانيال أ م” 58 سنة، سنةل، والذى أفاد بغياب نجله “عبد الله ” 22 سنة، سنةل معمار، من يوم الأحد الماضى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وعلى الفور وجه اللواء خالد عبد العال مدير تأمين القاهرة، بسرعة تشكيل فريق كشف لكشف ملابسات الحادث، وأثناء التحريات تلقى فريق الكشف معلومات تفيد أن المتغيب مقيم صحبة كل من، والده “دانيال أ م”، و”أحمد م ع” بالعقار دائرة قسم واجبة التجمع الأول ويعملون في طائفة المعمار بالقاهرة الجديدة، وأن أصل بلدتهم عزبة البنك مركز إطسا فى الفيوم، وأنهم يترددون عليها على فترات طويلة بعد تجميعهم مبالغ مالية لإنفاقها على أهليتهم.

وأظهر ت التحريات أن المتغيب شوهد في وقت معاصر لتغيبه برفقة “أحمد م ع” 32 سنة، سنةل معمار، فتم إعداد الأكمنة له وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الحادث، نظراً لمروره بضائقة مالية ومرض نجله واحتياجه الشديد للمال وعلمه أن المجنى عليه يحوز مبلغا من المال بقصد إرساله إلى أهليته.

واعترف المتهم أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، أنه طلب من المجنى عليه التوجه صحبته إلى منطقة الرحاب لنقل 2 نقلة “رمل” وأثناء تواجدهما بالمنطقة الجبلية قام بمغافلته وطعنه بسكين بحوزته بعدة طعنات متفرقة بالجسم أودت بحياته واستولى على مبلغ 1200 جنيه وهاتفه المحمول والذى أخفاه ودفنه بالقرب من مكان الجثة وتخلص من الأداة المستخدمة فى الواقعة بإلقائها بالمنطقة الجبلية محل الواقعة وفر هاربا.

كما تم بإرشاده العثور على جثة المجنى عليه بالمنطقة المشار إليها فى حالة تعفن رمى والهاتف المحمول المستولى عليه، وأضاف بقيامه بتحويل المبلغ المالى المستولى عليه إلى زوجته فى الفيوم عن طريق البريد على دفعات، كما ضبط بحوزته إيصال بتحويل المبلغ المالى، وتم تحرير المحضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة السنةة التى تولت التحقيق.

المصدر : مصر ناين