حرص وليد سليمان، نجم الأهلى والمنتخب الوطنى، على توجيه رسالة لمانويل جوزيه، المدير الفنى السابق للفريق الأحمر، بعد إعلانه اعتزال التدريب.

وليد سليمان يوجه رسالة لمانويل جوزيه بعد اعتزاله التدريب

واصدر وليد سليمان عن المدرب البرتغالى، “جوزيه مدرب عظيم، وكان دائماً يقول للاعبين أنتم مش نجوم، الفريق هو النجم، وأهم ما يميزه الجرأة وله عقلية مختلفة، ففى الكرات الثابته على سبيل المثال كان يطالب 3 لاعبين بالبقاء فى الهجوم لكى يجبروا لاعبى المنافس على التواجد معهم.. “جوزيه مدرب من كوكب تانى”.

وليد سليمان يُقيم كوليبالى

وعن الإيفوارى سليمانى كوليبالى، مهاجم الفريق، والذى نجح فى إحراز هدفين فى المشاركة الأولى له مع الفريق خلال مواجهة الداخلية قيم وليد سليمان اللاعب قائلاً، “كوليبالى لاعب كويس، وسيكون له شأن كبير مع الفريق، وهذا ما يظهر فى التدريبات”.

وليد سليمان يتلقى عروضاً للرحيل

وأكد وليد سليمان أنه تلقى بالفعل أعدادًا من العروض الخارجية، لكنه لم يناقشها ل تركيزه الشديد مع الفريق، ورغبته فى إنهاء مسيرته بين صفوفه، مشددًا على أن الأهلي كيان كبير، وأى لاعب يتمنى التواجد بين صفوفه، مشيرًا إلى أن ارتباطه بالأهلي أهم لديه من أية عروض، خاصة فى ظل جرى وراء الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى نحو استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا، والحفاظ على لقب الدورى.

المصدر : مصر ناين