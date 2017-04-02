قررت محكمة النقض حجز طعن الروائى أحمد ناجى على حكم حبسه سنةين، إلى جلسة 7 مايو المقبل للحكم، مع استمرار إخلاء سبيله.

وتنظر النقض الدعوى فى الشق الموضوعى، وهى آخر مراحل الدعوى، حيث يكون الحكم نهائيا.

وكانت النيابة السنةة استأنفت على حكم أول درجة، ببراءة أحمد ناجى من تهمة خدش الحياء، وقبلت المحكمة الاستئناف وأصدرت حكمها فى 20 فبراير الماضى، بحبسه سنةين وتغريمه 10 آلاف جنيه.

ويحاكم ناجى بتهمة خدش الحياء، بعد نشره لفصل من روايته “استخدام الحياة” فى جريدة أخبار الأدب.

المصدر : مصر ناين