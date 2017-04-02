اختتمت فعاليات البطوله المفتوحه للإسكواش والتي أقيمت على مجمع ملاعب الإسكواش بالجامعه والتي شارك فيها خمس جامعات مصريه “الإسكندريه ، المنصوره ، الزقازيق ، طنطا ،كفرالشيخ” .

وأسفرت النتائج عن فوز كلية المنصوره ببطولة الاسكواش للطالبات” ساره محمد اللبان المركز الأول ، وأسماء عماد عبدالباقي المركز الثاني ، وعزه عيد محمد المركز الثالث ، وأميره منير المركزالرابع.

وفازت كلية طنطا ببطولة الإسكواش للطلاب ” يوسف مصطفي شوقي ، محمد عمرو النجار المركز الثاني ، أحمد أيمن أبوالعلا المركز الثالث “.

وقدم الدكتور ماجد القمري التهنئة للجامعات الحاصله على المراكز الثلاثه الأولي متوجها بخالص الشكر للجامعات المشاركه في البطوله على مشاركتهم الفعالة.



كلية المنصورة بطلة الإسكواش للجامعات للطالبات



طلاب كلية طنطا