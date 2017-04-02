يفتتح الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس كلية مدينة السادات والدكتور رفاعي إبراهيم رفاعي نائب رئيس الكلية للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور شعبان محمد جاد الله رئيس المؤتمر وعميد الكلية المؤتمر العلمي التاسع لكلية الطب البيطري بالكلية والمقام بفندق شاطئ عايدة بالساحل الشمالي في الفترة من 4-7 ابريل ، وذلك بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندس محمد عاشور عبد الرحمن رئيس جهاز مدينة السادات، والدكتورخالد السنةرى نقيب الأطباء البيطريين

واصدر الدكتورهشام سعد الصباغ أمين سنة المؤتمر فى بيان له ، أن أعداد الأبحاث المشاركة في المؤتمر يبلغ 85 كشفا علميا في مجالات الطب البيطري المختلفة.

ويتم إلقاء محاضرات علمية لكبار الأساتذة البيطريين بالجامعات والمعاهد والمراكز الكشفية المصرية عن أهم المشاكل البيطرية والطرق الأشبه لحلها.

وسيشهد المؤتمر عرضا لأحدث الادوية والمؤسسات العلمية في المجال البيطري وسيتم عرض فيلم تسجيلي عن اهم الإنجازات بالكلية وتكريم رموز كلية الطب البيطري منذ نشأتها.

المصدر : مصر ناين