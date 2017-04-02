كشف تقرير جديد لموقع Phonearena الهندى جرى وراء مجموعة من كبار شركات التكنولوجيا شبه أبل وجوجل وأمازون لشراء قطاع رقائق الذاكرة الشوف لتوشيبا، وستحصل الشركة التى ستنجح فى إتمام الصفقة على ثانى أكبر مزود لرقائق الذاكرة للهواتف الذكية ومؤسسات الكمبيوتر بعد سامسونج.

ويشكل قطاع رقائق الهواتف الشوف لتوشيبا نحو 25% من إيرادات توشيبا التى وصلت إلى 50.9 مليار دولار أمريكى خلال السنة المالية الماضية، إلا أن توشيبا بدأت تعانى مؤخرا من بعض الخسائر المتوقع وصولها إلى 9 مليارات دولار هذا السنة، لذا فبيع قطاع الرقائق قد يجلب بعض الأموال التى تحتاجها الشركة.

وأفيد أن توشيبا أنهت الجولة الأولى من المناقصة، ومن بين الشركات المهتمة بالحصول على قطاع توشيبا هى “هون هاى تايوان” المعروفة باسم فوكسكون والتى قدمت عرض بأكثر من 18 مليار دولار وفقا لصحيفة يوميورى شيمبون اليابانية، إذ تعد فوكسكون هى الشركة المصنعة التى تجمع غالبية وحدات هواتف آيفون الشوفة لأبل، كما اشترت الشركة من قبل شارب بمبلغ 3.8 مليار دولار.

المصدر : مصر ناين