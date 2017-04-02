بدأت أعمال المؤتمر الأول لرؤساء القضاء ورؤساء المحاكم العليا فى أفريقيا صباح اليوم الأحد، بقاعة الصداقة بالخرطوم، والذى تستضيفه العاصمة السودانية ويستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة مصر، وذلك بحضور الرئيس السودانى عمر البشير .

ويشبه مصر فى أعمال المؤتمر، نائب رئيس محكمة النقض المستشار فرغلى عبد الرحيم زناتى، حيث يقدم ورقة عمل حول محور استقلال القضاء فى ضوء التجارب الإفريقية، كما يشارك فى المؤتمر رؤساء القضاء والمحاكم العليا فى 34 دولة إفريقية، بجانب أعداد من ضيوف الشرف يشبه ون منظمات قضائية عالمية من الصين والهند وماليزيا وإندونيسيا .

وشهد فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر نواب ومساعدو الرئيس السودانى وأعداد كبير من الوزراء والمسئولين ورجال الدولة والقضاء والعدالة، وسفير مصر لدى السودان أسامة شلتوت، والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومشبه و المنظمات الدولية المعتمدين بالخرطوم، كما حظى المؤتمر بتغطية إعلامية واسعة من الصحف ووكالات الأنباء والقنوات التليفزيونية المحلية والإقليمية والدولية .

واصدر رئيس اللجنة العليا للمؤتمر نائب رئيس القضاء السودانى، عبد المجيد إدريس، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأفى منتصف بالخرطوم، أن المؤتمر يدور حول 4 محاور رئيسية تشمل”التجربة الإفريقية فى حل المنازعات بالوسائل البديلة”، “استقلال القضاء فى ضوء التجارب الإفريقية”، “النظام القضائى وآليات تطويره” و”الجرائم العابرة للحدود”.

وأضاف أنه يتم خلال الجلسات العلمية للمؤتمر مناقشة 14 ورقة عمل حول محاوره الأربعة الرئيسية، مقدمة من دول مصر والسودان والجزائر وليبيا وزامبيا وغانا والمملكة المغربية وموريتانيا والصين .

من جانبه، أظهر رئيس القضاء السودانى حيدر أحمد دفع الله أن المؤتمر يهدف إلى إطلاق مبادرة لبناء تحالف قضائى إفريقى لتمتين العدالة بين دول القارة، ويأتى تعزيزا للسلام والتأمين، وتقوية أواصر الإخاء بين الدول الإفريقية، التى استطاعت تشكيل إدارة عدلية قضائية، لخدمة الأهداف التى تعنى بقصايا القارة .

وأشار إلى أن التقارب الجغرافى بين الدول الإفريقية وتشابه النظم السياسية، يستدعى تقاربا أكبر، والاشتراك فى تطور القضاء والعدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان فى إفريقيا، منوها بأن تشكيل تحالف إفريقى فاعل يساهم فى محاربة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، كما أن التنسيق المشترك فى المحافل الدولية وتبادل الخبرات بين الأنظمة القضائية يعزز من الدور القضائى الإفريقى.

المصدر : مصر ناين