بدأت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالإسماعيلية في حملات ميدانية، اليوم الأحد، لمراقبة أسواق الأسماك استعداد لموسم أعياد الربيع وشم النسيم.

ونفذت إدارة الطب الوقائي والتفتيش الغذائي حملة علي أسواق الأسواق بشارع الجيش، للتفتيش علي محلات صناعة الاسماك المملحة والطازجة لتحديد اشتراطات السلامة بالمحال.

وترأس الحملة الدكتورة نسرين يوسف مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالإسماعيلية والحسن محمد من إدارة التفتيش علي الأغذية.

واصدر ت مدير الطب الوقائي فى بيان له ، إن الحملات الوقائية تستمر الى أن موعد أعياد الربيع في منتصف الشهر الجاري.

وشكل ديوان محافظ الإسماعيلية غرف عمليات بمديريات الخدمات للتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان سنة المحافظة خلال فترة الاحتفالاات بأعياد الربيع وشم النسيم، لمشوفة أى شكاوى من المواطنيين و تكثيف ومضاعفة حجم الحملات المرورية على الطرق الرئيسية استعدادا لاستقبال نحو ما يقرب من مليون زائر من ضيوف المحافظة خلال أعياد الربيع ومنع التكدس وحوادث الطرق وتحقيق السيولة المرورية مع الآخذ فى الاعتبار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على جميع الأسواق ومنافذ البيع وبصفة خاصة أماكن بيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة واللحوم والدواجن والتأكد من سلامة المعروض منها بالأسواق بمعرفة الرقابة الصحية والبيطرية اضافة الى الرقابة على جميع المخابز ومراقبة وضبط الأسعار .

وأعلن ديوان المحافظة فرض حالة الطوارىء بالمستشفيات والوحدات الصحية والاسعاف وتوفير جميع أدوية مكافحة السموم والطعوم والآمصال .

المصدر : مصر ناين