انقذت فرق الدفاع المدنى فى دبى 3 عمال حاصرتهم النيران داخل أبراج “فاونتين فيوز” الذى نشب فيه حريق صباح اليوم الأحد، وتمكن الدفاع المدنى من إخماده، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

Fire at Fountain Views towers has been brought under control; cooling operations are underway pic.twitter.com/QcNoBxEgjv

