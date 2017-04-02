انقذت فرق الدفاع المدنى فى دبى 3 عمال حاصرتهم النيران داخل أبراج “فاونتين فيوز” الذى نشب فيه حريق صباح اليوم الأحد، وتمكن الدفاع المدنى من إخماده، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

Fire at Fountain Views towers has been brought under control; cooling operations are underway pic.twitter.com/QcNoBxEgjv — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) ٢ أبريل، ٢٠١٧

واصدر المكتب الإعلامى لنظام دبى، عبر موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، إنه تم اغلاق الطرق المؤدية إلى بوليفارد محمد من راشد في منطقة تقاطع السينما، وتم تحويل الشوارع إلى الشارع العلوى، كم تم قفل تقاطع رقم 7 المودى إلى برج خليفة وتحويل حركة المرور للموظفين إلى مواقف الأزياء.

قوات الدفاع المدني تخمد اللهب في أبراج فاونتين فيو تحت الانشاء وتواصل عمليات التبريد pic.twitter.com/8cYSypPsIT — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) ٢ أبريل، ٢٠١٧

وواصلت القوات عمليات تبريد حريق “فاونتين فيوز” بعد قفل هذه الطرق وتحويل الشوارع، بعد التأكد من عدم وجود خسائر بشرية.

المصدر : مصر ناين