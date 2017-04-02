نفذت كلية التربية بكلية العريش مبادرة ” الأخطاء الإملائية الشائعة في رسائل الماجستير والدكتوراه “.

واصدر الدكتور عادل سرايا عميد كلية التربية ، أن المبادرة قدمها الدكتور إبراهيم فريج حسين مدرس المناهج وطرق تدريس اللغة العربية،ومنسق برنامج التعليم المفتوح التربوى، بالتعاون بين وكالة الدراسات العليا والكشف العلمي تحت اشراف الوكيل الدكتور خليل رضوان، ووكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت اشراف الوكيل الدكتور كمال عبدالوهاب أحمد.

وأظهر عميد تربية العريش فى بيان له ،أن المبادرة نفذت بقاعة المؤتمرات بالكلية ، وتضمنت ورشة عمل مجانية دعى اليها كافة المهتمين من الأساتذة بالكلية وطلبة الماجستير والدكتوراه، وحققت افادة للدارسين لتلافى كافة الأخطاء الشائعة فى رسائلهم العلمية فيما يخص اللغة العربية فى جانب الإملاء ، لافتا أن هذه المبادره بعض من خدمات مجانية تستهدف بها الكلية الطلبة الدارسين بها .

المصدر : مصر ناين