تمكن الضابط بإدارة واجبة مكتبة الإسكندرية برئاسة العميد حسن الإمام، المعين خدمة تأمين معرض الكتاب الدولى بأرض كوته دائرة قسم باب شرقى من ضبط كلا من “ا. ش” 28 سنة عاطل بحوزته سلاح أبيض “مطواه”، و”ك .خ” 18 سنة عاطل بحوزته سلاح أبيض “كتر”، أثناء قيامهما بمحاولة سرقة “ا. ح” 27 سنة حاصل على معهد فنى مصاب بجروح سطحية بالبطن واليد اليسرى وزوجته “ز. ع” 27 سنة ربة منزل كرها عنهما تحت تهديد السلاح الأبيض محدثين إصابة المذكور المنوه عنها حال سيرهما بجوار المعرض المشار إليه.

بمواجهتهما اعترفا، وكلفت إدارة الكشف الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامى، وتم تحفيز الضابط والقوة المرافقه، وتحرر المحضر جنح قسم واجبة باب شرقى وجارى العرض على النيابة.

كما تمكن الضابط بإدارة الكشف الجنائى المعين بنقطة التفتيش التأمينية منفذ الرسوم دائرة قسم واجبة أول السنةرية بمديرية تأمين الإسكندرية، من ضبط “ا. خ” 42 سنة عاطل المحكوم عليه فى القضية جنايات قسم واجبة ثان أكتوبر بتأمين الجيزة “سلاح نارى ” غيابيا بالسجن لمدة 25 سنةا، وجارى اتخاذ إجراءات ترحيله للتنفيذ عليه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم واجبة الدخيلة من ضبط كل من” ص. ع” 36 سنة سنةل المحكوم عليه فى القضية جنايات القسم “مخدرات ” غيابيا بالسجن لمدة 25 سنةا، و”ع. ا” 33 سنة صاحب مكتب توريدات ملابس المحكوم عليه فى 20 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا “تبديد” وبلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 9 سنوات، و”ج .م” 62 سنة بالمعاش المحكوم عليه فى 21 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا “تبديد” بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 11 سنه، وجارى التنفيذ عليهم.

وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم الدخيلة بالإشتراك مع ضباط الإدارة السنةه لتنفيذ الأحكام من ضبط “م. م” 37 سنة لحام كهربائى المحكوم عليه فى 160 حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا “مبانى” منهم القضية جنح قسم سيدى جابر غيابيا بالحبس لمدة سنه بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 35 سنة، وجارى اتخاذ إجراءات ترحيله للتنفيذ عليه.

وتم ضبط “م. ع” 27 سنة عاطل المحكوم عليه فى القضية جنايات قسم أول المنتزه “سرقة بالإكراه” غيابيا بالسجن لمدة 15 سنة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم واجبة برج العرب من ضبط كل من “ص. ص” 31 سنة عاطل المحكوم عليه فى قضيه سرقة بالإكراه غيابيا بالسجن لمدة 15 سنة، و”خ. ع” 33 سنة عاطل المحكوم عليه فى القضية جنايات القسم “سرقة بالإكراه” غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات، وجارى التنفيذ عليهم.

وتمكن الضابط المعين خدمة تأمين طريق المحور دائرة قسم واجبة أول السنةرية من ضبط “ا. ال” 25 سنة سائق بحوزته 100 جرام لمخدر الهيروين ومبلغ 400 جنيها وهاتف محمول، وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات قسم أول السنةرية وجارى العرض على النيابة.

المصدر : مصر ناين