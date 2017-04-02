لقى ثلاثة أشخاص حتفهم ولا يزال أربعة فى عداد المفقودين نتيجة الفيضانات المدمرة التى اجتاحت شمال شرقى أستراليا حيث الى أن الأن ت الأمطار الغزيرة تهدد المدن الساحلية بعد إعصار “ديبى” المدمر.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن الواجبة الأسترالية قولها- اليوم الأحد، “لقيت سيدتان مصرعهما ل الفيضان المدمر فى مدينة نيو ساوث ويلز، وعثر رجال الإنقاذ على جثمان رجل (77 سنةا) فى مدينة لوجان بولاية كوينزلاند أمس، مضيفة أن أربعة أشخاص الى أن الأن وا مفقودين ل الفيضانات.

يذكر أن إعصار ديبى دمر- الثلاثاء الماضى- ساحل كوينزلاند الشمالى الشرقى. . ولا تزال عشرات الآلاف من المنازل بدون كهرباء فى تلك المنطقة، كما أن العديد من البلدات أصبحت معزولة ل الفيضانات.

وكان رئيس الوزراء الأسترالى مالكولم طالب- أمس- السكان المتضررين من الفيضانات بعدم الاقتراب من المياه.. واصفا الوضع بالخطير جدا فى المناطق التى اجتاحتها الفيضانات.. موضحا أن الفيضانات التى تلت الإعصار مستواها خطير للغاية فى أجزاء من جنوب كوينزلاند وشمال نيو ساوث ويلز.

المصدر : مصر ناين