أفادت مصادر تأمينية تركية اليوم الأحد، بمصرع 91 عنصرا من مسلحى حزب العمال الكردستانى، الذى تعتبره السلطات منظمة انفصالية إرهابية، على يد قوات الجيش والواجبة التركية، خلال عمليات تأمينية الشهر الماضى.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن المصادر قولها “إن قوات التأمين والجيش شنت 980 عملية عسكرية ضدّ العناصر الإرهابية خلال الفترة الممتدة من 27 فبراير والى أن 27 مارس الماضيين، استطاعت خلالها قتل 91 عنصرا من مسلحى الحزب، واعتقلت 52، فيما قام 18 بتسليم أنفسهم”.

وأشارت المصادر إلى أنه تم اعتاصدر 51 شخصا، من بين ألفين و297 مشتبها به فى تقديم المساعدة وإيواء عناصر الحزب المسلح.

المصدر : مصر ناين