كثفت مديرية تأمين الإسكندرية، جهودها لمكافحة الجرائم التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجارى والمنشآت بدون ترخيص والسلع التموينية المدعمة وذلك لأحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية، تحقيقا للإنضباط فى القطاع التموينى وحفاظا على الصحة السنةه، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط “ج. ن” 43 سنة صاحب مخزن اسطوانات بوتاجاز “بدون ترخيص” لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع اسطوانات البوتاجاز المدعمه وقيامه بإعادة تعبئة الغاز داخل اسطوانات صغيرة وغير مطابقه للمواصفات والتى تشكل خطورة شديده عند استخدامها، تم استهداف المخزن وضبط أعداد 113 إسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمه “سعة 12.5 كجم” و5 اسطوانات صغيرة الحجم والمحظور تعبئتها بغاز البوتاجاز.

كما تم ضبط “ص. غ” 60 سنة صاحب فرش خردوات بدائرة قسم المنشية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالألعاب اللهيب ية أجنبية الصنع ومحدثات الصوت مجهولة المصدر التى تم دخولها إلى البلاد بطريقه غير شرعية وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمه فى هذا الشأن.

وتم استهداف المتهم المذكور وضبط “3000 ” صاروخ نارى “ألعاب نارية” أجنبى الصنع مجهول المصدر، وتحرر المحضر جنح قسم واجبة المنشية وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط “م. ا” 41 سنة المدير المسئول عن مخزن شركة للاستيراد والتصدير لقيامه بتبديد بعض من مشمول الرساله الجمركيه جمرك الإسكندرية “مبشور شيكولاته” والمتحفظ عليها لحين صدور الإفراج النهائى حيث تبين قيامه بتبديد كميه “1847” كجم من مبشور الشيكولاته.

وتم ضبط “م. ع” 37 سنة مندوب توزيع لشركة صناعات غذائيه لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع الغذائيه منتهية تاريخ الصلاحية والغير صالحه للاستهلاك الآدمى مستخدما السيارة رقم “س ع أ مصر” تم ضبطه بشارع قنال المحموديه دائرة قسم واجبة باب شرقى مستقلا السيارة المشار إليها وبداخلها 250 عبوة مخبوزات منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر المحضر جنح قسم واجبة باب شرقى وجارى العرض على النيابة.

المصدر : مصر ناين