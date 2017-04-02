تنظم كلية القناة حفلا لتكريم الأمهات المثاليات وأبناء أعضاء هيئة التدريس والسنةلين المتفوقين دراسياً فى مراحل التعليم المختلفة لسنة 2017 الثلاثاء المقبل، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس كلية قناة السويس والمهندس محمد النساج أمين سنة الكلية .

واصدر ت عصمت العرباوى المنسق السنة للحفل ومدير سنة الشئون الإدارية بالكلية فى بيان اليوم، إن الاحتفالية تقام بقاعة الاحتفالات الكبرى بالكلية بحضور الدكتور ممدوح غراب وقيادات الكلية ، حيث يتم تكريم 9 أمهات مثاليات و59 متفوق بالشهادات السنةة بواقع 23 متفوقين بالكلية و10 المرحلة الثانوية و8 المرحلة الإعدادية و18 المرحلة الابتدائية.

المصدر : مصر ناين