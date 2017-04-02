أعلنت السلطات فى إندونيسيا اليوم الأحد، وقف عمليات الكشف عن المفقودين جراء الانهيار الأرضى الضخم الذى وقع بجزيرة “جاوة” مؤخرا، وذلك ل سوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار الموسمية بغزارة.

ونقلت شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية عن سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث قوله “إن 27 شخصا قد فقدوا جراء هذا الانهيار الأرضى، فيما أفاد بعض القرويين أن أعداد الأشخاص المفقودين يتجاوز 35 شخصا”.

وأضاف المتحدث الإندونيسى أن الأوحال والأنقاض الناجمة عن الانهيار الأرضى الذى وقع أمس السبت، فى قرية بمنطقة “بونوروجو” قد ابتلعت أكثر من 20 منزلا بعد انحدارها من ارتفاع 800 متر.

يشار إلى أن الأمطار الموسمية تتسبب فى حدوث فيضانات متكررة فى إندونيسيا التى تعد أكبر دولة أرخبيل فى العالم حيث يعيش العديد من سكان البلاد البالغ أعدادهم 256 مليون نسمة فى المناطق الجبلية أو السهول الخصبة المعرضة للفيضانات بالقرب من الأنهار.

المصدر : مصر ناين