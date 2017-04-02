تخلصت أم من ابنتها خنقا اليوم الأحد، بعد شكها فى سلوكها برأس البر.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى بلاغ ورد من الأهالى إلى الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث رأس البر بدمياط عن وقوع مشاجرة بين أم وابنتها داخل شقة بشارع 69 برأس البر، وأن الأم أكدت أنها تخلصت من ابنتها وقتلتها خنقا.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الأم “سميره.ا” من محافظة الفيوم تقيم برأس البر، أنهت حياة ابنتها رنا 16 سنةا بعد مشاجرة نشبت بينهما وقامت بخنقها بيدها لشكها فى سلوكها، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة السنةة لمباشرة التحقيق.

المصدر : مصر ناين