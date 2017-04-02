اصدر ت صحيفة “واشنطن بوست”، إن هناك أدلة متزايدة على دور إيران فى دعم وتمويل حركة للمسلحين فى البحرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن اكتشاف مخابئ الأسلحة يزيد من مؤشرات وجود مسلحين تم زراعتهم فى البحرين منذ سنوات، ويرى المحللون الأمريكيون والأوروبيون أن هناك تهديدا متناميا على نحو متزايد على هامش الانتفاضة التى شهدتها المملكة الخليجية، حليفة الولايات المتحدة، قبل عدة سنوات، يتشبه فى وجود خلايا مسلحة تسليحا ثقيلا مقدم وممول من إيران، حسبما يقول المسئولون.

وذهبت الصحيفة إلى القول بإن السلطات التأمينية البحرينية اكتشفت سنة 2015 مصنعا ضخما لتصنيع القنابل داخل فيلا، وقامت على إثر ذلك باعتاصدر أعداد من المشتبه فى صلتهم بالحرس الثورى الإيرانى. وبحسب ما ذكرت وزارة داخليتها فى هذا الوقت، فإن المكان تم تجهيزه لاستيعاب شبكة موسعة من المخابئ تحت أرض الفيلا، وعثر فى المكان على أعداد من المخارط والمكابس التى تستخدم فى صنع قذائف خارقة للدروع، إلى جانب العثور على متفجرات من صنف سى 4، وجميعها من أصول أجنبية.

وأظهر ت واشنطن بوست أنها حصلت على نسخة من تقييم فنى سرى قدمه محققو البحرين إلى مسئولين أوروبيين وأمريكيين فى الخريف الماضى يقدم تفاصيل جديد على ترسانة الأسلحة التى تم العثور عليها فى أعداد من المداهمات التى حدثت بشكل متفرق على مدار ثلاث سنوات، واصدر التقرير إن أغلب هذه الأسلحة لم تشوف أبدا فى البحرين، وأن مخابىء الأسلحة قد تشبه تغييرا فى قواعد اللعبة.

المصدر : مصر ناين