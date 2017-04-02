“أوجاع على أوجاع ومالناش غير الصبر” صرخات أطلقها مرضى الغسيل الكلوى بمستشفى دراو المركزى بمحافظة أسوان، لمعاناتهم من تعطل مؤسسات الغسيل باستمرار، فى منتصف وعود ممددة من المسئولين بحلها.

مرضى الغسيل الكلوى التفوا حول “اليوم السابع” ليشكوا مرارة الصبر على إهمال المسئولين من تعطل مؤسسات الغسيل الكلوى فى مركز دراو.

فى البداية تقول زينب إسماعيل، إحدى المريضات، إن سبب تعطل الماكينات باستمرار، هو نقص المادة المعقمة المستخدمة فى ماكينات الغسيل الكلوى، بجانب تصنف ماكينات الغسيل، منها الحديث والآخر قديم، وكل صنف من الماكينات يتطلب فريق صيانة مختص، أحدهما يأتى من القاهرة والآخر يأتى من أسوان.

وأظهر أحمد صلاح، أحد المرضى، أن المشكلة أثرت على المرضى فى تكدس المرضى على الماكينات، مما أدى إلى زيادة أعداد ساعات شيفت الغسيل، الذى يمتد من الساعة السادسة صباحًا والى أن الساعة الثانية بعد منتصف ليل اليوم الثانى، وخلال هذه الفترة ينتظر المريض دوره للغسيل على المؤسسات المتوفرة فى المستشفى، لافتًا إلى أن المرضى يضطرون للانتظار طوال هذه الفترة بالرغم من الظروف المجتمعية التى تقع على عاتقهم سواء المتعلقة بعادات وتاصدر يد الصعيد، وأيضاً المتعلقة بالظروف المادية لأعداد كبير من المرضى الذين يلجئون للعمل باليومية لتلبية احتياجاتهم من ظروف الحياة اليومية.

الدكتورة رقية حامد، مديرة مستشفى دراو المركزى، أكدت أن المستشفى تحتوى على 38 ماكينة غسيل كلوى وتغطى 120 مريضاً، إلا أن من ضمن هذه المؤسسات 19 جهازاً ينقصهم قطع غيار وبعض الصيانة وذلك نظراً للمديونية التى على المستشفى لصالح الشركة الخاصة، مشيرة إلى أن إجمالى مديونيات المستشفى بلغت مليون و800 ألف جنيهاً.

وشوفت مديرة مستشفى دراو المركزى، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، بأنها طالبت الدكتور أيمن مختار، السكرتير السنة لمحافظة أسوان، خلال زيارته الخميس الماضى للمستشفى، بتحمل محافظة أسوان بعض اً من المديونية كمساهمة فى تخفيف الأعباء المادية التى تتكبدها المستشفى فى سبيل علاج وتخفيف آلام المريض، موضحة أن المستشفى تتحمل غسيل 39 مريضاً لا يقعون فى النطاق الجغرافى لمدينة ومركز دراو، بينهم 23 مريضاً من مركز كوم أمبو، و16 مريضاً من قرية بلانة بمركز نصر النوبة، لافتة إلى أن مطالب المستشفى التى عرضتها على السكرتير السنة تلخصت فى سداد المديونية وتوفير سيارة نقل المستلزمات الطبية من القاهرة إلى المستشفى بأسوان.

مستشفى دراو المركزى



أحد مرضى الغسيل الكلوى



مرضى الغسيل الكلوى بمستشفى دراو



مرضى الغسيل الكلوى ينتظرون جلسات الغسيل



جانب من جلسات الغسيل الكلوى



أحد المرضى

المصدر : مصر ناين