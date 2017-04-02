اصدر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، إن ناديه لا يُفكر فى مسألة تدعيم الفريق بصفقات جديدة فى الصيف حاليًا بقدر ما يشغل “باله” بتحقيق الانتصارات المحلية والأفريقية، لأن هذا هو الأهم حاليًا.

وأكد مدير الكرة أن الجهاز الفنى تحدث مع اللاعبين مؤخرًا عن ضرورة قفل أى ملف وعدم الانشغال بعروض الاحتراف أو أمور جانيه والتفكير فقط فى المباريات الى أن يُحقق الفريق انتصارات محلية تُساعده على الحفاظ على بطولة الدورى، وكذلك فى بطولة أفريقيا التى صعد المارد الأحمر لدور الـ16 فيها.

وكان الأهلى قد حقق فوزًا عريضًا برباعية نظيفة على الداخلية أمس السبت، ضمن مؤجلات الجولة الـ21 للدورى، وترّبع على قمة الدورى برصيد 55 نقطة بفارق 7 نقاط عن المقاصة صاحب المركز الثانى و15 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثالث وإن كان للأخير مباراة مؤجلة.

واصدر سيد عبد الحفيظ، إن الجهاز الفنى يتلقى بالفعل عروضًا لضم لاعبين ويراقب البعض منهم من بعيد لكن هذا الأمر لا يأخذ الكثير من تفكير الجهاز، الذى يُحدد أولوياته حاليًا بالفوز محليًا وأفريقيًا.

المصدر : مصر ناين