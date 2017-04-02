أعلنت الواجبة الباكستانية مصرع 20 شخصا جراء تعرضهم لهجوم بسكاكين وآلات حادة، من قبل حارس مزار دينى فى منطقة “سارجودا” بإقليم “البنجاب”.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأحد، أن منفذ الهجوم الذى يدعى عبد الوحيد، والبالغ من العمر 50 سنةا، كان يعانى من مشاكل عقلية قد تكون السبب وراء قتله زائرى الضريح.

وأضافت القناة الباكستانية أنه تم فرض طوق تأمينى حول موقع الهجوم، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.





المصدر : مصر ناين