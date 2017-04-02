رئيس جامعة بنى سويف سداد رسوم الدراسة للطلاب الوافدين بالدولار الأمريكى
أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس كلية بنى سويف،عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات علي سداد رسوم الدراسة للوافدين بالدولار الأمريكي للدراسات السنوية باختلاف مستوياتها لكل من مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا .
وأظهر الدكتور أمين لطفى، فى بيان له، أن الكلية لديها خطة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب الوافدين وحل مشكلاتهم وخاصة فيما يتعلق بنظام القبول بالكلية ومواعيد الدراسة وتسديد المصروفات ، علاوة على تسهيل التواصل بين الإدارة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتسهيل وتيسير التعاون بينهم.
وأشار إلى أن إنشاء موقع إلكتروني خاص بإدارة الوافدين بالكلية ، والذي يهدف إلى التعريف بالكلية وأهم كلياتها وبرامجها الخاصة، لتوفير كافة المعلومات الخاصة بكل برنامج والعمل على تيسير ومشوفة إجراءات القيد والتسجيل والتخرج للطلاب الوافدين مع تنظيم العديد من اللقاءات مع الملاحق الثقافية للدول العربية والإفريقية لاستعراض خطة الكلية لاستقبال الطلاب الوافدين والمميزات التي تقدمها الكلية لهم.
وأضاف رئيس الكلية ، أنه بصدد افتتاح دار الضيافة الطلابية المتميزة بالمجمع الأول شرق النيل بتكلفة ٥ مليون جنيه تبلغ مساحتها1600 متراً ومكونة من أربعة طوابق و قريبة من الملاعب المكشوفة للكلية وصالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة الاوليمبى،علاوة على توافر العديد من غرف الإقامة بفندق الكلية على كورنيش النيل ، وذلك لتسهيل خدمات الاقامة للطلاب الوافدين.
المصدر : مصر ناين
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