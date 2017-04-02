أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس كلية بنى سويف،عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات علي سداد رسوم الدراسة للوافدين بالدولار الأمريكي للدراسات السنوية باختلاف مستوياتها لكل من مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا .

وأظهر الدكتور أمين لطفى، فى بيان له، أن الكلية لديها خطة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب الوافدين وحل مشكلاتهم وخاصة فيما يتعلق بنظام القبول بالكلية ومواعيد الدراسة وتسديد المصروفات ، علاوة على تسهيل التواصل بين الإدارة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتسهيل وتيسير التعاون بينهم.

وأشار إلى أن إنشاء موقع إلكتروني خاص بإدارة الوافدين بالكلية ، والذي يهدف إلى التعريف بالكلية وأهم كلياتها وبرامجها الخاصة، لتوفير كافة المعلومات الخاصة بكل برنامج والعمل على تيسير ومشوفة إجراءات القيد والتسجيل والتخرج للطلاب الوافدين مع تنظيم العديد من اللقاءات مع الملاحق الثقافية للدول العربية والإفريقية لاستعراض خطة الكلية لاستقبال الطلاب الوافدين والمميزات التي تقدمها الكلية لهم.

وأضاف رئيس الكلية ، أنه بصدد افتتاح دار الضيافة الطلابية المتميزة بالمجمع الأول شرق النيل بتكلفة ٥ مليون جنيه تبلغ مساحتها1600 متراً ومكونة من أربعة طوابق و قريبة من الملاعب المكشوفة للكلية وصالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة الاوليمبى،علاوة على توافر العديد من غرف الإقامة بفندق الكلية على كورنيش النيل ، وذلك لتسهيل خدمات الاقامة للطلاب الوافدين.

كما وافق مجلس كلية بني سويف برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الكلية ،علي إنشاء مركز الرصد الإعلامي كوحدة ذات طابع خاص بكلية الإعلام واعتماد لائحته المالية والإدارية.

و أشار رئيس الكلية فى بيان اعلامى أن المركز يهدف الى رصد وتقويم أداء وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة المرئية والمكتوبة والمسموعة مع الحفاظ علي اللوائح والقواعد وحرية التعبير عن الرأي واحترامه من خلال المداومة على مشوفة الاخبار المحلية والدولية وتحليلها ، فضلا عن قراءة الآراء المختلفة للكتاب والصحف المختلفة، لتحليل المواضيع واختصارها في اصدر ب مقروء وسهل .

وأضاف رئيس الكلية ان مركز الرصد الاعلامى له أهمية كبرى تكمن في ما يخرج به من نتائج ليكون أساسًا للبدء باستراتيجيات تتخذ من قبل الإدارات العليا.

المصدر : مصر ناين