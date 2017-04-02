قرر المستشار أحمد على يوسف مدير نيابة المراغة بسوهاج، حبس ضابط واجبة و6 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب ضبطهم أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل بناحية قرية باصونة دائرة مركز المراغة شمال المحافظة.

ترجع الواقعة عقب تمكن مباحث السياحة والآثار بسوهاج، برئاسة العقيد أحمد رفعت رئيس المباحث، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة السنةة، من القبض على مقدم واجبة من قوة سجن طرة و6 آخرين أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير تأمين سوهاج، تلقى بلاغا من واجبة السياحة والآثار يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات حول قيام مقدم واجبة بالخدمة بتزعم تشكيل عصابى من الجيزة للحفر والتنقيب عن الآثار بسوهاج.

تم إعداد مأمورية مدعومة بمجموعات قتالية أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر عبدالنعيم، رئيس فرع التأمين السنة، وقادها العقيد أحمد رفعت رئيس مباحث واجبة الآثار بسوهاج، بالاشتراك مع النقيب أحمد خلف الله رئيس مباحث مركز واجبة المراغة بالإنابة، وتم ضبط المقدم “محمد. ع . ا ح” 40 سنة ضابط واجبة بقطاع مصلحة السجون “منطقة سجون طرة”، مقيم دائرة قسم الدقى بالجيزة، وبحوزته سلاحه الميرى و15 طلقة من ذات العيار.

كما تم ضبط “ياسر. ى. ج . ع” 33 سنة سنةل، و”شريف. ى. ج” 28 سنة سنةل، و”هانى. ع . ح . م” 28 سنة سنةل، و”محمود. م. ا. ح” 30 سنة سنةل، ويقيمون دائرة مركز البدرشين الجيزة، و”على. م . م . ع” 24 سنة سنةل، و”البدرى. ا . م . س” 65 سنة بالمعاش، ويقيمان بناحية باصونة دائرة المركز، وعثر على حفرة دائرية الشكل أسفل السلم المؤدى للدور الثانى بعرض 2.40 متر وبقطر 2 متر تنتهى بسرداب.

كما عثر على شواهد أثرية عبارة عن ” 4 ” قطع أوانى فخارية غير مكتملة الشكل وبعض أدوات الحفر المستخدمة، وبمعاينة الحفر بمعرفة لجنة الآثار أفادت بأنه أثرى وبقصد التنقيب والكشف عن الآثار.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أنكر الأول واعترف باقى المتهمون بالحفر والتنقيب كشفاً عن الآثار بمشاركة الأول، فتم التحفظ على أدوات الحفر المستخدمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1385 إدارى مركز المراغة لسنة 2017، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

المصدر : مصر ناين