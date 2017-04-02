بعد عودتها من إجازة قصيرة قضتها في دبي، تستأنف الفنانة غادة عبد الرازق، بكره الاثنين، تصوير دورها فى العمل الدرامى الجديد “أرض جو” المقرر عرضه خلال شهر رمضان على القنوات الفضائية.

وتناقش غادة، خلال العمل، المشكلات التى تواجه السيدات اللاتى يعملن فى مجال الطيران، من خلال حبكة درامية جديدة قدمها المؤلف محمد عبد المعطى.

“أرض جو” بطولة هيثم شاكر، ومؤمن نور، وعباس أبو الحسن، وعبد العزيز مخيون، وأحمد الشامي، ومراد مكرم، وفريال يوسف، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمد كريم، وأحمد عبد الوارث، ومها أبو عوف، ومن الشباب عمرو صالح، ويوسف عثمان، ونادية خيرى، إنتاج تامر مرسى، وإخراج محمد جمعة.

المصدر : مصر ناين