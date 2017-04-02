وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية ، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحة 12 قيراط تبرع بالقطعة رقم 103 بحوض الرمال القبلي بزمام ميت بره مركز قويسنا لصالح الهيئة السنةة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسي بهدف تطوير الخدمات المقدمة لأهالي القرية .

ووجه محافظ المنوفية فى بيان له ، بسرعة إنهاء إجراءات التخصيص ووضع جدول وقتي لسرعة انجاز هذا المشروع ، يأتي هذا في إطار ما يبذله محافظ المنوفية من جهود لرفع كفاءة العملية التعليمية عن طريق إنشاء المزيد من المدارس مما يساهم في رفع المستوي التعليمي للطلاب والحد من الكثافة الطلابية في الفصول

المصدر : مصر ناين