يبدأ العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، يوم الثلاثاء المقبل، زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يلتقى خلالها مع الرئيس الأمريكى دونالد ترمب حسبما أفادت وكالة بترا الأردنية .

وستركز مباحثات جلالته مع الرئيس الأميركى، التى ستجرى فى الخامس من إبريل المقبل، على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما يلتقى خلال الزيارة، مع أعداد من أركان الإدارة الأمريكية.

المصدر : مصر ناين