أكد ثروت محمد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف ، تنفيذ أكبر تجمع علمى وتكنولوجي يحدث في مصر على أرض محافظة بني سويف يومى 5 و6 إبريل بالصالة المغطاة بإستاد بني سويف بمشاركة 1000 طالبًا وطالبةً من طلاب التعليم الخاص وإدارتي ببا والواسطى.

وأضاف وكيل الوزارة فى بيان له ، إن المسابقة غير مسبوق على مستوى الجمهورية من خلال تجميع هذا الأعداد من الطلاب حيث تتضمن المسابقة إجابة الطالب على أعداد من الأسئلة في جميع المواد عبر 200 جهاز كمبيوتر “جهاز لاب توب ” فى وقت واحد أ كأسلوب مستحدث لتقييم أداء الطلاب وقياس مهاراتهم بطريقة سهلة ومباشرة والحصول على نتائج فورية عقب الانتهاء من الإجابات ويشمل المواد الأساسية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية ” اللغة العربية – رياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية – اللغة الانجليزية ” والثانوي ” كيمياء – اللغة العربية – تاريخ – واللغة الانجليزية “

وأشار وكيل الوزارة ، أن هذا الحدث العلمي يتم تحت رعايةالباشمهندس شريف حبيب محافظ بني سويف الذي يقدم كل الدعم من أجل تطوير التعليم في بني سويف ومشاركة شركة تقويم مصر برئاسة الدكتور حسام بدراوي الخبير التربوي ورئيس جمعية تكاتف وحضور القيادات السياسية والتنفيذية والإعلاميين على مستوى المحافظة

وأوضح وكيل تعليم بنى سويف ، عن سعادته بنجاح التجربة حيث يتم تطبيقها في 100 مدرسة علي مستوى الإدارات التعليمية السبعة ليتم استكمال باقي مدارس الابتدائية والبالغ أعدادهم 667 مدرسة على مستوى المحافظة تحت شعار بني سويف الأفضل في التعليم.

المصدر : مصر ناين