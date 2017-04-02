عم أحمد محمد حسين حسن تجاوز عمره 102 سنة من أهالى مدينة ساحل سليم بأسيوط ويقيم فى مدينة الداخلة بالوادى الجديد منذ 26 سنة ويعيش فى ظروف مادية صعبه برفقة زوجته وشقيقته ونجله عبد الكريم ويبلغ عمره 47 سنة والذى يلازم والديه لخدمتهما بعد أن فقد نجليه أحدهما فى حادث والآخر أثناء غربته بالمملكة العربية السعودية وتأمينية حياته زيارة بيت الله الحرام هو وزوجته ولا يريد شيئا من الدنيا فهو راضى بما قسمه الله له ولأسرته.

ورصدت عدسة “اليوم السابع” الظروف الحياتية البسيطة التى يعيشها أكبر مسن فى محافظة الوادى الجديد فى منزل قديم ومتهالك ولا توجد به أثاث، رغم أن أعداد من أهل الخير ساعدوهم فى تجهيز المنزل البسيط حيث تعيش الأسرة حالة غير عادية من الرضا بالقليل وفى كل دقيقة لا يغفل لسانهم عن شكر الله وذكره وحمده .

ويقول الحاج أحمد حسين فى تصريح خاص لــ” اليوم السابع ” أنه يعيش برفقة اسرته ولا يساعده أحد ويعتمد على ابنه عبد الكريم فى مساعدته فى الحركة وقضاء احتياجاته وزوجته وأخته بعد أن قدم من أسيوط تاركا أسرته لرعاية والديه ويعيش فى منزل بسيط ليس به أثاث أو تجهيزات على الرغم من مساعدة أهل الخير لهم.

واصدر ت زوجة أحمد حسين أنه ليس لديهم سوى موقد بدائى بشعلة واحدة وليس لديهم أية مؤسسات كهربائية وتغسل ملابسهم فى إناء من البلاستيك ولا تريد شيئا سوى زيارة بيت الله الحرام وتدعو لابنها الذى يلازمهم لخدمة والده المسن .

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زوجة أكبر مسن بالوادى الجديد



أحمد حسين وزوجته ونجله



امنيته وزوجته الحج



لايستطيع الحركه لوحده



منزل متهالك



يحتاج للمساعده فى الحركة

اكبر مسن وزوجته وشقيقته



يعيشون فى منزل بلا اثاث

المصدر : مصر ناين