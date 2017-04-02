أكد المكتب الرئاسى فى كوريا الجنوبية اليوم الأحد، أنه يشوف عن كثب الأوضاع المتعلقة بإمكانية إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية قريبة، وذلك فى منتصف تصاعد التوقعات حول هذا الأمر.

واصدر مصدر بالمكتب الرئاسى- فى فى المقابل ة أجرتها معه وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عبر الهاتف- أن المكتب الرئاسى يعتقد بأن كوريا الشمالية قد تجرى استفزازا فى أى وقت، لهذا السبب فإنه يراقب تحركاتها عن كثب.

ويرى الخبراء فى شئون كوريا الشمالية أن بيونج يانج قد تجرى التجربة النووية السادسة وأنها قد تكون الأكبر من بين تجاربها النووية السابقة، لاسيما مع وجود أعداد من المناسبات يستدعى ذلك شبه القمة الأمريكية- الصينية (6 -7 أبريل)، واجتماع مجلس الشعب الأعلى (12 أبريل)، وعيد ميلاد الزعيم الراحل ومؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونج الموافق (15 أبريل).

وفى حال أجرت كوريا الشمالية التجربة النووية الجديدة، فمن المتوقع أن ينعقد اجتماع مجلس التأمين الوطنى برئاسة الرئيس المكلف هوانج كيو أن لاتخاذ تدابير مفصلة.

وتصر النظام الكورية الجنوبية على موقفها من اتخاذ عقوبات وضغوط فعالة على المستويين الثنائى والمتأعداد الأطراف مع دول المنطقة بما فيها الولايات المتحدة.

المصدر : مصر ناين