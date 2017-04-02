قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الإشكالين المقامين من هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة، لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة، لجلسة 23 أبريل.

اختصم الإشكالين رقمى ٣٦٢٨٦ / ٣٦٢٨٧ لسنة ٧١ قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، وعمر جلال هريدى، وماجدة محمود الهلباوى.

وجاء فى أسباب الإشكالين أن الحكم الصادر باطل، حيث إن الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفة أو الجهة الإدارية بهذة الإجراءات، فالاتحاد المصرى لكرة القدم إعمالا لقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ هو جهة أهلية سنةلة فى ميدان الشباب والرياضة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها.

وشوف الإشكالين، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى عاقب الاتحاد المصرى لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه.

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الإشكالين المقامين من هرماس السيد متولى رضوان رئيس نادى بنى عبيد الرياضى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة، لحين إصدار قانون الشباب والرياضة، لجلسة 23 أبريل.

اختصم الإشكالين رقمى ٣٥٦٧٨/ ٣٥٦٧٩ لسنة ٧١ قضائية، كلا من عمر هريدى، وماجدة عباس الهلباوى، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، والمدير التنفيذى للاتحاد .

المصدر : مصر ناين