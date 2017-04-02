كشفت مديرية الشؤون الصحية بمدينة الأحساء السعودية، أن الأطباء فى أحد مستشفيات المدينة نجحوا فى إخراج “لمبة” من بطن مريض آسيوى بعد 11 سنةا من ابتلاعها.

واصدر ت مديرية الشؤون الصحية بمدينة الأحساء، إن مستشفى سعودى استقبل مريض يحمل الجنسية الآسيوية – يبلغ من العمر 21 سنة- وهو فى حالة اعياء شديد من الألم، صاحبها غثيان وألم شديد فى البطن، إضافة إلى نبضات قلب وحرارة مرتفعة، وعلى أثر ذلك عمل فحص اكلينيكى شامل، حيث بينت التحاليل والأشعة المقطعية وجود جسم غريب فى البطن جهة القولون المنحرف والتى تشير وجود مؤشر إلى تفجير فى الأمعاء وارتفاع فى كريات الدم البيضاء.

وأضافت المديرية، بحسب بيان لها :”على الفور تم تحويل المريض إلى غرفة العمليات لاستخراج الجسم الغريب عن طريق قام بفتحة التفجير المعوى فى القولون المنحرف وتم استخراج الجسم الغريب المتشبه فى لمبة إضاءة، والتى تبين لاحقا -حسب أفادته- أنه ابتلعها منذ أن كان عمره 10 سنوات، وتم تنظيف البطن وقفل الامعاء بجهاز خاص ووضع مادة التاكوسيل لمنع التهريب من الأمعاء أو حصول أى مضاعفات أخرى للمريض وقد استغرقت العملية ساعة وربع”.

المصدر : مصر ناين