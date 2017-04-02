أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا، عن التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لاتخاذ الإجراءات اللازمة من إصلاح وصيانة للأعطال والمواسير المتهالكة التى تتسبب فى حدوث تفجيرات بخطوط المياه بالشوارع وتعوق أيضاً أعمال الرصف.

واصدر سيد النخيلى رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص فى بيان اليوم، إنه تم التنسيق مع شركة المياه لمعرفة أسباب ظهور هبوط بشارع الفاتح والذى تكرر أكثر من مرة ووجود تفجيرات بشارع الاتحاد، حيث وجه رئيس الشركة بالبدء فورا فى أعمال الحفر والكشف عن مواسير خطوط الصرف بالشارعين وفى حالة وجود كسر فى المواسير يتم تغييرها مع دك التربة بواسطة المعدات الثقيلة قبل الرصف وفى حالة ظهور اى تفجيرات يتم الإصلاح الفورى.

وفى سياق متصل واستجابة لشكاوى المواطنين، قامت الوحدة المحلية بقام بفتح وتوسيع طريق مدافن الشيخ نجيم وذلك فى إطار التيسير على الأهالى.



اصلاح خطوط المياه



اعمال الإصلاح

المصدر : مصر ناين