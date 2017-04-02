تمكنت المؤسسات التأمينية فى البحيرة، اليوم الأحد برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لتأمين البحيرة، من ضبط 69 ألف قرص أدوية منتهية الصلاحية بالبحيرة

كان رجال مباحث التموين فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لتأمين البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية وأسفرت تلك الحملة عن ضبط ” صاحب مصنع بورتو لتصنيع اليوبات ” بدون ترخيص ” كائن بقرية بلقطر الشرقية مركز أبوحمص لإدارته المصنع بدون ترخيص وضبط أعداد ( 75.20 ) طن منتج نهائى ومواد خام وجارى تحرير المحضر اللازم بمركز أبوحمص.

كما تم ضبط قائد سيارة مقيم كفر بولين مركز كوم حمادة لحيازته بالسيارة على ( 69185 ) قرص أدوية بشرية، و( 2558 ) عبوة كريمات شعر وبشره مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتحرر المحضر اللازم.

المصدر : مصر ناين