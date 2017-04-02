أصدر خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، قراراً بتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شئون نادى المنصورة بمحافظة الدقهلية لمدة سنة، وتم اختيار كل من محمد إبراهيم صابر رئيسا، حاتم حسن محمد المير نائبا، حسن محمود محمد المزاحى أمين الصندوق، حمدى محمد محمد شاهين، فوزى إسماعيل يوسف فتى، مجدى محسن الشافعى، وليد فؤاد عافية، محمد صلاح الدين أمين داود، وليد السيد إبراهيم خطاب فى العضوية.

يتولى مجلس الإدارة المؤقت إدارة شئون النادى وكافة الاختصاصات لمجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية للنادى فى موعدها القانونى.

وأكد مصدر بوزارة الشباب والرياضة أن تشكيل مجلس إدارة نادى المنصورة تم بالتشاور مع الدكتور أحمد شعراوى محافظ الدقهلية الذى سبق له حل المجلس ل مخالفات.

المصدر : مصر ناين