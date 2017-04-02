أفادت مصادر يمنية اليوم الأحد، بقصف قوات التحالف العربى مواقع عسكرية شوفة لميليشيات الحوثيين والرئيس السابق على عبدالله صالح بجزيرة “كمران” بمحافظة الحديدة.

واصدر ت المصادر حسبما أوردت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية- “إن القصف استهدف معدات عكسرية ومخزن للذخيرة ومواقع يتحصن فيها الحوثيين، وذلك بعد يومين من وصول تعزيزات العسكرية للميليشيات فى المنطقة ذاتها”.

وكان طيران التحالف العربى دمر- فى وقت سابق من اليوم- مخزن أسلحة شوف لميليشيات الحوثى والرئيس السابق على عبدالله صالح فى جبل الثأر بمحور البقع شمال محافظة صعدة.

واصدر مصدر ميدانى “إن الطيران شن عدة غارات على مواقع للميليشيات ودمر مخزنا للأسلحة الثقيلة والخفيفة شوف للحوثيين”.

المصدر : مصر ناين