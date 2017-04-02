ما بين تطبيق تجربة الحكم الخامس أو استخدام تقنية الفيديو، مازالت أزمة التحكيم الشغل الشاغل لأندية الدورى الممتاز، فى ظل الأزمات العديدة التى شهدتها كرة القدم المصرية فى السنوات الأخيرة، والتى كانت آخرها ضربة الجزاء المستحقه للزمالك أمام مصر المقاصة، إذ أحدثت جدلًا واسعًا على الساحة الرياضية.

سوبر كورة” حاول الكشف عن أسباب المشكلة ومقترحات حلها فكان لنا حوار مع رئيس لجنة التحكيم السابق رضا البلتاجى”.

وكانت أبرز تصريحاته…

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المصدر : مصر ناين