تحسم الجلسة المرتقبة لمرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مع الجهاز الفنى الجديد للفريق الكروى معالم الجهاز بالكامل بعد إعلان رئيس القلعة البيضاء، تولى محمد صلاح منصب المدرب السنة وعبد الحليم على منصب مدير الكرة.

ويعقد مرتضى منصور جلسة فى الواحدة ظهر اليوم مع الجهاز الفنى الجديد، بعد اتخاذ قرار بإاصدر ة الجهاز الفنى بالكامل عقب الخسارة أمس، السبت، أمام سموحة بهدفين نظيفين ضمن الأسبوع الـ23 للدورى.

ولا يزال منصب مدرب حراس المرمى والمدير الإدارى غامضا، ولم تتضح الرؤية بخصوص إمكانية استمرار أيمن طاهر مدرب الحراس الحالى وحمادة أنور المدير الإدارى فى الجهاز الفنى من عدمه، وهو ما سيتضح خلال جلسة اليوم.

المصدر : مصر ناين