قاد اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة السنةة للمرور، حملة مرورية مكبرة اليوم الأحد، بالطريق الزراعى “القاهرة – الإسكندرية” بدائرة مركزى أبوحمص ودمنهور فى البحيرة، بالاشتراك مع ضباط مباحث البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لتأمين البحيرة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد السيد الصيرفى مفتش مباحث الإدارة بمنطقة دمنهور بإشراف اللواء عاطف الشاعر مدير مباحث الإدارة السنةة للمرور، عن ضبط 5 سيارات مسروقة.

كما شن ضباط مباحث المرور بالبحيرة، برئاسة الرائد أمير السعدنى رئيس المباحث، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالبحيرة، حملة مكبرة بدائرة مركز دمنهور تم خلالها فحص 15 من السائقين، وأخذ عينات لبيان تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، ووردت النتائج بإيجابية العينات لـ4 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وجارى تحرير محاضر بالوقائع، وأخطر المستشار محمد سالم رئيس نيابة مركز دمنهور، لمباشرة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين