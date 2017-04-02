أعلن الدكتور طارق الجمال ،نائب رئيس كلية أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث ،ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ،عن استعداد الكلية لانطلاق فعاليات المؤتمر السنوي العلمي الحادي والثلاثين ،لكلية الطب بالكلية بعنوان “أضواء علي العمل التعاوني بين كلية طب أسيوط والهيئات الأخري”، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 8 إلي 11 من إبريل المقبل ،وذلك تحت رعايةالباشمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الكلية .

وأضاف الجمال فى بيان صحفى ، أن المؤتمر في نسخته الحادية والثلاثين ،تنطلق أهدافه من الدور المتميز والرائد لكلية الطب ،في مجال الصحة والتعليم والكشف العلمى ،وما تتمتع به من مكانة هامة على مستوى كليات الكلية ،بفضل كوادرها الطبية المتميزة، التى تجرى وراء دائماً إلي تقديم الرعاية الطبية المتكاملة ،للمرضى من مختلف محافظات صعيد مصر .

ومن جانبها أظهر ت الدكتورة مها غانم وكيل كلية الطب، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،أن افتتاح المؤتمر سيتم خلال يوم الأحد 9 من إبريل المقبل علي أن يسبقه العديد من ورش العمل والمعارض الخيرية الفنية والثقافية ،التي تبدأ من 2 إبريل وحتي نهاية المؤتمر .

وأضافت أن ورش العمل تمتد علي مدي خمسة أيام متتالية , ويناقش اليوم الأول منها : الإحصاء الطبي ( SPSS ) لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والسنةلين والطلاب ، وكذلك المتطلبات الأساسية للأطباء في مكافحة العدوي ، وقراءة رسم القلب , كما يتناول اليوم الثاني ، قراءة وتفسير تقارير المسنةل وكيفية تجنب الأخطاء بها ، والضروريات الأساسية للعلاج السائل ( العلاج بالمحاليل )، أما اليوم الثالث فيناقش أساسيات الكشف العلمي ، وفحص البطن والغدة الدرقية بالموجات فوق الصوتية ،وخلال اليوم الرابع سيتم عقد دورة تدريبية في المعارف والعلوم الطبية الحديثة ،بالتنسيق مع بنك المعرفة .

وأشار الدكتور حمدي التلاوي أستاذ الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب ومقرر المؤتمر، إلى أن ورش العمل سوف تُعقد تحت إشراف أساتذة كلية الطب بالكلية ، وهم الدكتور ضياء الدين عبد الحميد أستاذ جراحة المسالك البولية، والدكتورة داليا جلال مهران أستاذ الصحة السنةة ،والدكتور أحمد محمد عباس أستاذ النساء .

المصدر : مصر ناين