دخل عبد الحميد بسيونى، نجم الزمالك السابق، دائرة المرشحين لتولى تدريب منتخب الناشئين مواليد 2002 خلفاً لعلى ماهر الذى اعتذر عن الاستمرار فى المهمة وتفضيله العمل بالتحليل بالقنوات الفضائية.

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماع الثلاثاء المقبل بمقر الجبلاية لمناقشة اسم المدير الفنى لمنتخب 2002 إلى جانب وضع مرتبات المؤسسات الفنية للمنتخبات التى تم تشكيلها مؤخراً وهى 99 و 2002 و المحليين.

يتنافس أكثر من مدير فنى لتولى تدريب منتخب 2002، على رأسهم أحمد الكأس ومدحت عبد الهادى المدرب السنة الحالى للفريق وربيع ياسين وضياء السيد وطارق يحيى.

المصدر : مصر ناين