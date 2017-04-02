لقى سائق مصرعه، اليوم الأحد، نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم مروان مشرف رئيس مباحث قسم واجبة ثالث أكتوبر، بلاغا يفيد بالعثور على أحد الأشخاص مصابا بحالة إعياء شديدة فى الشارع، وبانتاصدر رجال المباحث إلى محل الواقعة، عثر على سائق وبجواره سرنجة بها آثار دماء، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وبإجراء التحريات وتوقيع الكشف الطبى، تبين أن سبب الوفاة تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين