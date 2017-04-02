أصيب مبيض محارة بجرحين طعنيين بالبطن والظهر على يد عاطل فى مشاجرة فى حفل عرس ل معاكسة المجنى عليه إحدى أقارب الجانى فى قرية كفر على شرف الدين دائرة مركز كفر شكر.

تلقى اللواء أنور سعيد مدير تأمين القليوبية إخطارا من اللواء علاء سليم مدير المباحث الجنائية إخطارا بالواقعة، ودلت تحريات المباحث إلى أنه تبلغ لمركز كفر شكر من مستشفى بنها الجامعى بوصول محمد جمال 18 سنة مبيض محارة ومقيم العلوية – الزقازيق – شرقية مصاب بجرحين طعنيين بالبطن والظهر من الناحية اليسري.

بالانتاصدر وسؤال المصاب قرر أنه حال وجوده بحفل عرس أحد أصدقائه بناحية كفر على شرف الدين – دائرة المركز حدثت مشادة كلامية بينه وبين “احمد محمد ” 21 عاطل ومقيم كفر على شرف الدين – دائرة المركز، ل قيامه بمعاكسة إحدى أقاربه تطورت لمشاجرة، قام خلالها المشكو في حقه بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض “مطواة” محدثاً إصابته المشار إليها تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2853 جنح مركز كفر شكر لسنة 2017م وبعرضة على النيابة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وكلفت المباحث بالتحرى عن الواقعة.

المصدر : مصر ناين