سقطت سيارة ملاكى بداخلها أسرة مكونة من 4 أشخاص، اليوم الأحد، من أعلى معدية فى مياه النيل بالرياح البحيرى بمنطقة منشأة القناطر، ونتج عن الحادث مصرع طفلين، ونجاة محاسب وزوجته، وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما انتشل رجال الإنقاذ النهرى السيارة من المياه .

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغا بسقوط سيارة داخل المياه فى منشأة القناطر، وبدوره أمر اللواء هشام العراقى مساعد الوزير لتأمين الجيزة، بانتاصدر رجال الإنقاذ النهرى إلى المكان، للوقوف على ملابسات الواقعة.

المصدر : مصر ناين