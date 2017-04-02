استعدت شواطئ العين السخنة والمنتزهات والمنتجعات السياحية بالسويس لاستقبال احتفالات شم النسيم، خاصة مع إقبال المواطنين من مختلف المحافظات علي قضاء شم النسيم بشواطئ السويس.

وبدأت القري السياحية والمنتجعات في تلقي حجوزات العائلات لقضاء يوم شم النسيم بالعين السخنة، فيما قام الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالاستعداد برفع حالة الطوارئ بالأحياء.

وأكد الدكتور لطفي عبدالسميع، وكيل وزارة الصحة بالسويس، أننا مستعدون تماما وتوجد طوارئ بالمستشفيات بالسويس لاستقبال أعياد الربيع.

وشدد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، علي تواجد الغطاسين بشاطئ السويس السنة بمنطقة رأس الأدبية في يوم شم النسيم، ومشددا علي إدارة الحماية المدنية بتواجد الغطاسين بالقري السياحية والشواطي السنةة لمواجهة أي طوارئ قد تحدث.

وأكد المحافظ أهمية تكثيف التواجد التأميني وانتشار رجال المرور بالميادين السنةة ومداخل السويس الرئيسية وطريق السخنة البحر الاحمر وميدان الأدبية وتكثيف الحملات المرورية بمنطقة القري السياحية والشواطئ السنةة لتسهيل حركة المرور.

وكلف المحافظ، علي مجدي عبد العال مدير التموين بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين بتكثيف الحملات التفتيشية علي محلات الطسنة والأسواق لضبط الفسيخ والأسماك المملحة الفاسدة والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الأدمي.

كما أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من إنشاء الطرق الجديدة بالعين السخنة لاستقبال الزائرين للعين السخنة والبحر الأحمر وهي ضمن 3 طرق رئيسية ضمن المشروع القومي للطرق الذي نادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم تنفيذها من بينها طريق الجلالة الزعفرانة بطول 82 كيلو متر والذي يخدم مطار القطامية والمناطق الترفيهية والصناعية التي تقام بالعاصمة الإدارية وتخدم أيضا المشروعات الصناعية والسياحية بمحافظة السويس والبحر الأحمر، وهناك تنسيق لاستكمال توسعة وتطوير طريق مصر السويس لمسافة 2.8 كيلومتر تبدأ من الكوبري بمدينة السلام إلى تقاطع طريق مصر إيران والاستفادة من الجزيرة الفى منتصف ي في توسعة الطريق ، ثم يتم تطوير باقي الطريق لمسافة 7 كيلو متر حتي مدخل مدينة السويس عند ميدان فكري زاهر لتسهيل الحركة المرورية داخل المدينة واستكمالا للشكل الجمالي لطريق مصر السويس ، كما تم ازدواج وتوسعة طريق النفق عيون موسي راس سدر بطول 35 كيلو متر لخدمة المنطقة وتنشيط حركة السياحة الداخلية بمنطقة عيون موسي.

واصدر طارق أبوعدس، رئيس نقابة السنةلين بالمنشآت السياحية بالعين السخنة، أنه شهدت القرى السياحية بالعين السخنة حالة طوارئ واستعداد لاستقبال مكثف من المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية فى فترة اعياد الربيع والخروج بتلك الفترة بالشكل المناسب.

وأكد طارق أبوعدس، تقوم واجبة السياحية بتكثيف مرورها هذه الايام على القرى السياحية للتأكيد على الخطط التأمينية للقرى.



الطرق الجديدة



حديقة المحافظة

المصدر : مصر ناين