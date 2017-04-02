كثفت الإدارة السنةة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، بناء على توجيهات اللواء هشام العراقى مساعد الوزير لتأمين الجيزة.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 5889 مخالفة متصنف ة للعديد من السيارات، منها 50 مخالفة تجاوز سرعات، و 1250 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 110 مخالفات بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 14 “توك توك” مخالفة لقواعد وآداب المرور، وضبط 50 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و65 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وحجز 40 دراجة بخارية وسيارة.

المصدر : مصر ناين