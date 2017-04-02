عبرت بريطانيا للسعودية عن الأسف لتعرض المتحدث بإسم التحالف العربى بقيادة السعودية فى اليمن اللواء أحمد عسيرى “لاعتداء” متظاهرين فى لندن أثناء مشاركته فى منتدى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الأحد.

وتعرض عسيرى لانتقادات حادة بشأن الحملة العسكرية التى تقودها السعودية فى اليمن، ورشق بالبيض مع وصوله إلى المنتدى الذى نظمه المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية الخميس، بحسب وسائل إعلام.

وأكد اللواء السعودى لوكالة فرانس برس تعرضه “لاعتداء” من متظاهرين.

وأعلنت الوكالة السعودية عن اتصال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون بولى ولى العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الذى يتولى وزارة الدفاع، ليل السبت الاحد.

وأضافت أن جونسون أوضح “خلال الاتصال عن أسفه لما تعرض له المتحدث الرسمى لتحالف دعم الشرعية فى اليمن المستشار العسكرى لوزير الدفاع اللواء أحمد عسيرى من اعتداء من متظاهرين فى لندن أثناء مشاركته فى إحدى الندوات”.

وتجرى وراء لندن إلى التقرب من الرياض ودول الخليج منذ قرارها الانفصال عن الاتحاد الأوروبى.

ويشهد اليمن منذ سنةين نزاعا بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادى المدعومة من التحالف العربى الذى بدأ تدخلا عسكريا فى مارس 2015.

وقتل فى اليمن أكثر من 7700 شخص غالبيتهم من المدنيين، وأصيب أكثر من 40 ألف شخص أخر بجروح، وفقا للأمم المتحدة، فى معارك وقصف بين الطرفين منذ انطلاق حملة التحالف العربى.





المصدر : مصر ناين