تمكنت مؤسسات التأمين بالقليوبية والرقابة التموينية، من ضبط لحوم فاسدة وزيت مجهول المصدر ومصنع بدون تراخيص فى حملة تموينية بالمحافظة.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير تأمين القليوبية، إخطارا من العميد محمد عبد الهادى، رئيس مباحث التموين، والمحاسب أحمد السيد راشد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بضبط “أحمد س” صاحب ثلاجة ومصنع لمصنعات اللحوم الكائن بناحية شارع وليد صقر – أرض أم بيومى – منطى – دائرة مركز قليــــوب، لقيامه بفرم أحشاء حيوانات ودهون ومخلفات المجازر غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وإضافة ألوان صناعية ومكسبات طعم وإعادة تعبئتها وتوزيعها على محلات المأكولات، وتم ضبط 10 أطنان دهون – أحشاء حيوانات – مفروم دجاج، وورد تقرير مفتشى الأغذية يفيد بأن المضبوطات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى والحيوانــــــــى، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 8290 جنح مركز قليوب.

فيما تمكن النقيب محمد أنور قطب الضابط المعين بخدمة كمين رشيد دائرة مركز واجبة القناطر الخيرية، من ضبط سيارة فنطاس محمل عليها 6 أطــــــنان زيت طسنة مجهولة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات، وجارى عرض المحضر والمتهم على النيابة السنةة لاتخاذ اللازم، كما تم ضبط 6.700 طــــــن زيت طسنة مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارى عرض المحضر والمتهم على النيابة السنةة لاتخاذ اللازم.

وتمكنت الحملة من ضبط “مؤمنة أ” صاحبة محل لبيع المواد البترولية والزيوت الكائن بناحية حلابة – دائرة مركز قليــــــوب، وذلك لقيامها بتجميع وتهريب المواد البترولية المدعمة، حيث تم ضبط 190 لتر بنزين 80 تم التحفظ على المضبوطات بإحدى محطات الوقود.

المصدر : مصر ناين